Ребенок погиб в аварии в Саратовской области

В Саратовской области мальчик погиб в результате аварии. Об этом в понедельник, 20 мая, проинформировал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения области Юрий Юрин в Телеграм-канале.
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