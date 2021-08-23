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Украину сгубили русофобия, пещерный национализм и героизация палачей

24 августа 2021 года Украина отмечает 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости Подводя промежуточные итоги «незалежности», невозможно не удивиться тому, как страна при крайне благоприятных стартовых условиях, с доставшимся в наследство от Советского Союза колоссальным экономическим потенциалом, ещё в начале 1990-х годов на фоне остальных бывших советских республик выглядевшая едва ли не как островок стабильности и безопасности, за несколько лет превратилась в европейский аналог Афганистана или Сомали.

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