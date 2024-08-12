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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследователи обнаружили, что определённые показатели в образце крови могут предсказывать инсульт

Исследователи из Университетской больницы Уппсалы (Uppsala University Hospital) и Университета Уппсалы (Uppsala University) обнаружили, что анализ крови, который отражает состояние здоровья мозга, может помочь определить, кто наиболее подвержен риску инсульта.

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