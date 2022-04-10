В Боготе пройдет первый в истории финал WTA между теннисистками из-за пределов топ-200

В финале турнира в Боготе сыграют 212-я ракетка мира Лаура Пигосси и №237 Татьяна Мария. Это будет первый в истории WTA финал между теннисистками из третьей сотни рейтинга.
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