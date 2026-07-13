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Царьград

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Volkswagen не будет закрывать заводы, но продолжит сокращать расходы

Volkswagen не будет закрывать заводы, но продолжит сокращать расходы

Глава Volkswagen Оливер Блюм заявил, что концерн не планирует закрывать производственные площадки в рамках программы экономии, хотя за прошлый год затраты на немецких заводах снизились в среднем на 20 процентов, а компания продолжает испытывать давление из-за конкуренции в Китае.

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