Следственные органы СК России предупреждают об опасностях в зимний период

Ежегодно следователи СК России сталкиваются в своей работе со случаями тяжелого травмирования детей или взрослых, в том числе смертельных, вследствие падения наледи с неочищенных вовремя крыш, а также трагической гибели на водоемах в результате выхода на хрупкий лед.