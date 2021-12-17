Следственные органы СК России предупреждают об опасностях в зимний период

Ежегодно следователи СК России сталкиваются в своей работе со случаями тяжелого травмирования детей или взрослых, в том числе смертельных, вследствие падения наледи с неочищенных вовремя крыш, а также трагической гибели на водоемах в результате выхода на хрупкий лед.
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