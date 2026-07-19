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Кейн о ЧМ-2026: «Одна из лучших сборных Англии, в которых я играл. Это 1-й крупный турнир Тухеля, он многое узнал о команде»

Капитан сборной Англии Харри Кейн высказался о выступлении на чемпионате мира. Англичане заняли 3-е место на ЧМ-2026 , обыграв Францию (6:4) в матче за бронзу.

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