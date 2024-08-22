Ляйсан Утяшева сфотографировалась в ванне

Гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась смелым фото. Обладательница Кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева примерила стильное черно-белое облегающее платье с расклешенной мини-юбкой и ажурным воротником в ретро-стиле.
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