Швейцария, несмотря на отказ Москвы, желает привлечь Россию к переговорам по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в среду, 13 марта, заявил, что целью швейцарской мирной инициативы по украинскому конфликту является включение России в переговорный процесс, – сообщает телеканал SRF.
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