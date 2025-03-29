Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) раскритиковал позицию Германии и других европейских стран по вопросу сохранения антироссийских санкций, призвав к открытой дискуссии о возможном смягчении ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии