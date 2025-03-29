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Смягчить санкции против России предложили в Германии

Смягчить санкции против России предложили в Германии

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) раскритиковал позицию Германии и других европейских стран по вопросу сохранения антироссийских санкций, призвав к открытой дискуссии о возможном смягчении ограничений.

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