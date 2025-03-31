Российско-китайские отношения: стабилизация мирового порядка независимо от изменений

На конференции "Валдай" секретарь партийного комитета Восточно-Китайского педагогического университета Мэй Бин заявила, что стратегическое партнерство России и Китая продолжит укреплять международную стабильность независимо от мировых изменений.
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