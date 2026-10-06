В Biocad предложили создать «фаст-трек» для производимых в России препаратов

Вице-президент Biocad Торгов предложил создать «фаст-трек» для производимых в России препаратов. Выступая на форуме «Биопром», он пояснил, что из-за длительного пересмотра клинических рекомендаций новые лекарства могут доходить до российских пациентов с задержкой до четырех лет, и предложил ускорить процесс для препаратов, рекомендованных к включению в перечень жизненно важных.