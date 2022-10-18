Я строю

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  • Anlrey Boracow
    Кто же про это напишет? Нет конечно. Таких авторов надо в расход за баню выводить, а тушки в выгребную яму скидывать.Как устроена жизн...
  • Вячеслав Пикулин
    мне вот интересно, что он про 90е не написал как русских выгоняли с казахстана? когда с у-ка люди бросали все и пешко...Как устроена жизн...
  • Вячеслав Пикулин
    согласен с вами. это дебил писал... который не родился как я в казахстане и не прожил там 20лет и имея родню там... к...Как устроена жизн...

Соблюдая все условия, вы сможете получить фантастически яркие и красивые цветы, которые станут достойной наградой за труд, потраченный во время ухода за растением

Соблюдая все условия, вы сможете получить фантастически яркие и красивые цветы, которые станут достойной наградой за труд, потраченный во время ухода за растением

Гиппеаструм давно стал любимцем многих цветоводов. Красивые, разноцветные "звезды" на изящных стеблях радуют глаз и настраивают всех, кто на них смотрит, на особый лад - даже скромные интерьеры выглядят более праздничными и веселыми, когда дома цветет гиппеаструм.

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