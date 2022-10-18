Соблюдая все условия, вы сможете получить фантастически яркие и красивые цветы, которые станут достойной наградой за труд, потраченный во время ухода за растением

Гиппеаструм давно стал любимцем многих цветоводов. Красивые, разноцветные "звезды" на изящных стеблях радуют глаз и настраивают всех, кто на них смотрит, на особый лад - даже скромные интерьеры выглядят более праздничными и веселыми, когда дома цветет гиппеаструм.
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