Киев заявил, что Иран уже атаковал Украину Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея уже фактически принимают участие в вооруже.
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Киев заявил, что Иран уже атаковал Украину Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея уже фактически принимают участие в вооруже.
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