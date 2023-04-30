Кировская область, Подчуршинское городище

недалеко от г. Слободской в Кировской области есть поселок Первомайский, в центре поселка - достаточно высокий холм, на вершине которого, согласно археологическим раскопкам, в 13-14 веках располагалась сторожевая крепость - Подчуршинское городище.
недалеко от г. Слободской в Кировской области есть поселок Первомайский, в центре поселка - достаточно высокий холм, на вершине которого, согласно археологическим раскопкам, в 13-14 веках располагалась сторожевая крепость - Подчуршинское городище.
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