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«Ман Сити» предложил 2 млн евро за Рульи, «Марсель» просит 3,5 млн за 34-летнего вратаря. Клубы продолжают переговоры

«Манчестер Сити» сделал предложение «Марселю» по трансферу Херонимо Рульи . По информации журналиста Санти Ауны, «горожане» предложили за 34-летнего вратаря сборной Аргентины 2 миллиона евро.

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