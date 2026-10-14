Евросоюз ввел санкции против 77 человек, участвовавших в выборах в новых регионах России и Крыму. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с этим событием, подчеркнув важность санкционного давления для эффективного ответа на внешние угрозы.