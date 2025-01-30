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Глава Евросовета Кошта поддержал целостность Дании на фоне угроз Трампа

Глава Евросовета Кошта поддержал целостность Дании на фоне угроз Трампа

Глава Европейского совета Антониу Кошта назвал территориальную целостность Дании "существенным вопросом" для Евросоюза и заверил страну в поддержке политического объединения на фоне угроз президента США Дональда Трамп присоединить Гренландию.

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