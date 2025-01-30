Глава Евросовета Кошта поддержал целостность Дании на фоне угроз Трампа

Глава Европейского совета Антониу Кошта назвал территориальную целостность Дании "существенным вопросом" для Евросоюза и заверил страну в поддержке политического объединения на фоне угроз президента США Дональда Трамп присоединить Гренландию.
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