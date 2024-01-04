В Газе с октября выявили свыше 400 тысяч случаев инфекционных заболеваний

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило о том, что с начала боевых действий Израиля против палестинской радикальной организации ХАМАС на территории сектора Газа среди местных жителей было зафиксировано более 400 тысяч случаев инфекционных болезней.
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