Трансфер Соболева в «Зенит» – провал?

Дебютный гол пока не спасает. Переход Александра Соболева в «Зенит» казался топ-трансфером: Сергей Семак нуждался в большом нападающем, а Соболев гарантировал качество для РПЛ и мог повторить тактическую трансформацию Дзюбы.