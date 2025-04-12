Трансфер Соболева в «Зенит» – провал?

Дебютный гол пока не спасает. Переход Александра Соболева в «Зенит» казался топ-трансфером: Сергей Семак нуждался в большом нападающем, а Соболев гарантировал качество для РПЛ и мог повторить тактическую трансформацию Дзюбы.
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