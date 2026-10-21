1863 - В статье русского писателя, журналиста, а также исследователя в области авиации Аркадия Васильевича Эвальда "Воздухоплавание", которая была размещена в газете "Голос", впервые было использовано слово "самолёт" как летательный аппарат.
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