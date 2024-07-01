Верховный суд США заявил о президентском иммунитете Трампа

Любой бывший президент США имеет абсолютный иммунитет в отношении его действий в рамках основных конституционных полномочий, но не в отношении неофициальных действий, постановил Верховный суд США 1 июля, сообщила пресс-служба суда.
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