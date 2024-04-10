Вершинин рассказал о давлении на защищавших РФ адвокатов в суде ООН

При рассмотрении исков Украины против России в Международном суде ООН на российских дипломатов и юристов оказывалось большое давление со стороны Киева и Запада, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
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