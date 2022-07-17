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Экс-защитник «Тоттенхэма» Алдервейрелд перешел в «Антверпен»

«Антверпен» объявил о переходе защитника Тоби Алдервейрелда. Сумма трансфера 33-летнего игрока сборной Бельгии неизвестна.

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