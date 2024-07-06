США в мае текущего года закупили в России урана на 209 млн долларов

США в мае текущего года закупили у России обогащенный уран на 209,5 млн долларов, или более 90 тонн.США в мае текущего года закупили у России обогащенный уран на 209,5 млн долларов, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американского статистического бюро.