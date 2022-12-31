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Член исполкома РФС Ибрагимов: «Нам не безразлично мнение футбольной общественности. Гарантии Азиатская конфедерация не дает»

Член исполкома РФС Ибрагимов: «Нам не безразлично мнение футбольной общественности. Гарантии Азиатская конфедерация не дает»

Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов высказался касательного возможного перехода в Азию. «У нас решение – создать рабочую группу, взаимодействие с УЕФА, решили не торопиться.

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