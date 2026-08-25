Госсекретарь Ватикана: Давайте будем честны - эта война должна закончиться Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Галлахер сделал заявление после с.
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Госсекретарь Ватикана: Давайте будем честны - эта война должна закончиться Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Галлахер сделал заявление после с.
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