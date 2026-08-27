Минниханов объявил о расширении сотрудничества Татарстана с Ливией

На форуме в Казани Рустам Минниханов встретился с Имадом аль-Фаляхом. Обсуждали расширение сотрудничества Татарстана и Ливии в нефтяной сфере, партнерском финансировании, индустрии халяль, культуре и туризме.
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