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Царьград

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Минниханов объявил о расширении сотрудничества Татарстана с Ливией

Минниханов объявил о расширении сотрудничества Татарстана с Ливией

На форуме в Казани Рустам Минниханов встретился с Имадом аль-Фаляхом. Обсуждали расширение сотрудничества Татарстана и Ливии в нефтяной сфере, партнерском финансировании, индустрии халяль, культуре и туризме.

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