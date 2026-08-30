После 40 лет простоя заработал фонтан у Дворца Первых в Рязани

Фонтан у Дворца Первых в Рязани простоял без работы почти 40 лет.В Рязани ко Дню города вновь запустили фонтан возле Дворца Первых.
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