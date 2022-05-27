vostokmedia

305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    ЛУНОЛИКИЙ! Пни наших законодателей. Дополнение ва закон о лишении российского гражданства должно было появиться даже ...«Лишить гражданст...
  • Alex fedorov
    Не надо отождествлять членов КПРФ с коммунистами. Они давно просрали и убеждения и идеалы, и теорию и практику функци...Татьяна Заболотна...
  • Татьяна Пономарева (Чушенкова)
    Ничего не понятно, кто и что сказал.Татьяна Заболотна...

С выпускного сразу в колонию: 29 юнцов из Приморья выбрали свой путь

С выпускного сразу в колонию: 29 юнцов из Приморья выбрали свой путь

29 щенков немецкой овчарки, строжайше соответствующие всем требованиям породы, разъехались для дальнейшего прохождения службы — они будут обеспечивать охрану исправительных учреждений Приморского и Хабаровского краёв, ЕАО и Свердловской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх