С выпускного сразу в колонию: 29 юнцов из Приморья выбрали свой путь

29 щенков немецкой овчарки, строжайше соответствующие всем требованиям породы, разъехались для дальнейшего прохождения службы — они будут обеспечивать охрану исправительных учреждений Приморского и Хабаровского краёв, ЕАО и Свердловской области.
29 щенков немецкой овчарки, строжайше соответствующие всем требованиям породы, разъехались для дальнейшего прохождения службы — они будут обеспечивать охрану исправительных учреждений Приморского и Хабаровского краёв, ЕАО и Свердловской области.
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