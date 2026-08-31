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Чейндж по-украински: выставленный на мороз Фёдоров меняет кустарную «армию дронов» на ракеты для Patriot

Чейндж по-украински: выставленный на мороз Фёдоров меняет кустарную «армию дронов» на ракеты для Patriot

Экс-министр обороны Украины хочет создать фонд, который будет не только инвестировать в украинские стартапы, но и самостоятельно создавать компании для разработки нового оружия.

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