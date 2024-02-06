Глава «Рособоронэкспорта» заявил о выводе на мировой рынок нового оружия РФ

Новые российские образцы оружия и военной техники в 2024 году получат разрешения на экспорт, сообщил на полях выставки World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
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