В Славгороде член УИК сбила инспектора ДПС и скрылась с места аварии

Женщину лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей Жительницу Славгорода оштрафовали за отказ от медицинского освидетельствования и на год лишили водительских прав, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.