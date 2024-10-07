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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Славгороде член УИК сбила инспектора ДПС и скрылась с места аварии

В Славгороде член УИК сбила инспектора ДПС и скрылась с места аварии

Женщину лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей Жительницу Славгорода оштрафовали за отказ от медицинского освидетельствования и на год лишили водительских прав, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.

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