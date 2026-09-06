UN Demands African Statues In London As Britain Is Told To Atone For Slavery Authored by Steve Watson via Modernity News, The United Nations has decided that Britain has not grovelled enough.
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