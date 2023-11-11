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Русская весна

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Бои под Работино: артиллеристы уничтожают опорник врага (ВИДЕО)

Бои под Работино: артиллеристы уничтожают опорник врага (ВИДЕО)

Наши артиллеристы уничтожают опорники противника в ходе продолжающихся боёв под Работино на Запорожском фронте.

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