Российские студенты могут получать повышенные больничные пособия

Размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов может быть повышен до 100% среднего заработка, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, обратившись в письме к главе Минтруда Антону Котякову, передает RT.
Размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов может быть повышен до 100% среднего заработка, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, обратившись в письме к главе Минтруда Антону Котякову, передает RT.
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