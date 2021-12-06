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Российские студенты могут получать повышенные больничные пособия

Российские студенты могут получать повышенные больничные пособия

Размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов может быть повышен до 100% среднего заработка, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, обратившись в письме к главе Минтруда Антону Котякову, передает RT.

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