Московский суд заочно арестовал Кирилла Буданова*

Московский городской суд в заочном порядке предъявил обвинение руководителю офиса президента Украины, экс-главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову* в использовании запрещённых методов ведения боевых действий.
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