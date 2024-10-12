«Она не в обиде»: губернатор извинился перед подчиненной, о которую вытер палец с козюлей

Источник в правительстве Забайкалья сообщил «Газете.Ru», что глава региона Александр Осипов созвонился с главой Карымского лесничества Еленой Шаляпиной после того, как вытер об нее палец после ковыряния в носу.
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