Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной

Политика как она есть

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной за свои слова о ней, прозвучавшие в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов).