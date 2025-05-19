Россиян предупредили о сложностях с получением шенгена

Перед периодом летних отпусков сроки рассмотрения документов на шенгенские визы увеличатся. О сложностях с получением проездных документов россиян предупредили специалисты визовых агентств, их данные приводит портал TourDom.
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