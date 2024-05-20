ТАСС: Бойцы РФ эффективнее уничтожают дроны «Баба-яга» с помощью тепловизоров

Руководитель предприятия «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко поделился сведениями о том, что передавые тепловизоры дали военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации в тёмное время суток эффективно ликвидировать запускаемые боевиками киевского режима БПЛА «Баба-яга».
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