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Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» против «Алавеса». «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Атлетико» примет «Барселону» в воскресенье

В пятницу «Лас-Пальмас» примет «Алавес». В субботу «Реал» сыграет в гостях с «Вильярреалом»  В воскресенье «Севилья» встретится на своем поле с «Атлетиком», «Барселона» проведет матч на выезде с «Атлетико».

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