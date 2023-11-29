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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид набрал 1+2 с «Вегасом» и забил победный буллит. У него 15 очков в последних 5 играх

Макдэвид набрал 1+2 с «Вегасом» и забил победный буллит. У него 15 очков в последних 5 играх

Капитан «Эдмонтона» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (5:4 Б).

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