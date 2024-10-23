Турция нанесла удары по целям в Сирии и Ираке после теракта в Анкаре

Турция нанесла удары по целям Рабочей партии Курдистана после теракта в Анкаре.Военно-воздушные силы Турции 23 октября провели операцию на севере Ирака и Сирии, заявили в Министерстве национальной обороны страны.
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