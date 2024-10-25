На первом мероприятии Национального центра «Россия» обсудят, как технологии в области изучения мозга изменят будущее

На Международном симпозиуме «Создавая будущее», который станет первым мероприятием Национального центра «Россия», в рамках научной дискуссии «Как мозг меняет нас» ведущие эксперты отрасли обсудят, какие открытия и технологии в области изучения мозга — самого сложного объекта во Вселенной — повлияют на будущее и почему важно не навредить в попытках применить новое знание.