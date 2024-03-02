Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

108 подписчиков

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Неужели у этого голландского наркомана и извращенца Хукстра, за ложь и угрозы РОССИИ, появилось желание навсегда исче...Нидерланды хотят ...
  • Валентин Щербаков
    Голова у тебя, Урсула, как седалище, в твоих жилах не кровь, а моча, посадить бы тебя во влагалище, чтоб с политики с...Форум говорит: «Г...
  • Валентин Щербаков
    Что-то Орбан осмелел, может быть пора хвост подрезать....Орбан заявил, что...

В Германии признали настоящей запись разговора немецких военных, планирующих атаку на Крымский мост

В Германии признали настоящей запись разговора немецких военных, планирующих атаку на Крымский мост

Немецкое издание Der Spiegel пишет, что Министерство обороны Германии проводит внутренний анализ записи разговора высокопоставленных немецких военных о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту — после первой проверки ведомство квалифицировало его как подлинный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх