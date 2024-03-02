В Германии признали настоящей запись разговора немецких военных, планирующих атаку на Крымский мост

Немецкое издание Der Spiegel пишет, что Министерство обороны Германии проводит внутренний анализ записи разговора высокопоставленных немецких военных о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту — после первой проверки ведомство квалифицировало его как подлинный.