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УАФ требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА, Бублик обыграл Рублева, аниме-календарь от «Спартака», Шубенков упал с мотоцикла, Брозович едет к Роналду и другие новости

УАФ требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА, Бублик обыграл Рублева, аниме-календарь от «Спартака», Шубенков упал с мотоцикла, Брозович едет к Роналду и другие новости

1. Украинская ассоциация футбола потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов.

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