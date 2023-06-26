УАФ требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА, Бублик обыграл Рублева, аниме-календарь от «Спартака», Шубенков упал с мотоцикла, Брозович едет к Роналду и другие новости

1. Украинская ассоциация футбола потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов.
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