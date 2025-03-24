В Министерстве труда и социальной защиты прошел публичный урок о явлении буллинга

Министерство труда и социальной защиты организовало интерактивное мероприятие, посвященное повышению осведомленности школьников о явлении буллинга и способах его профилактики, в том числе путем сообщения о случаях на детскую горячую линию 116 111.
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