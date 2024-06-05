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Отойдите от края. Джеффри Сакс и Такер Карлсон рассказали, как Запад готовил украинский конфликт

Отойдите от края. Джеффри Сакс и Такер Карлсон рассказали, как Запад готовил украинский конфликт

© коллаж Украина.РуВчера 9,9K прочитали Известный американский экономист Джеффри Сакс дал интервью популярному ведущему Такеру Карлсону Их продолжительная беседа, посвященная основным проблемам современного мира, заняла более двух с половиной часов.

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