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Mash: массовые заболевания скрытой пневмонией выявили среди школьников в Москве

Mash: массовые заболевания скрытой пневмонией выявили среди школьников в Москве

Среди московских школьников выявили массовые заболевания гриппом и скрытой пневмонией. Основные симптомы: температура под 40, не помогающие жаропонижающие и, как результат, — недельные больничные, передал Telegram-канал Mash.

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