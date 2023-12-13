Mash: массовые заболевания скрытой пневмонией выявили среди школьников в Москве

Среди московских школьников выявили массовые заболевания гриппом и скрытой пневмонией. Основные симптомы: температура под 40, не помогающие жаропонижающие и, как результат, — недельные больничные, передал Telegram-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии